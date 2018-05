Gevonden cameratas leidt tot hoofdbrekens bij Warnsvelder: Wie is 'm kwijt?

Waar vond u de cameratas precies?

,,Ik was aan het fietsen en zag ik de tas op een muur in de Noorderhaven achter het Koelhuis. Dit was op maandag 16 april, een paar dagen na de opening van de Noorderhaven. (7 april, red). Ik heb 'm toen maar meegenomen voordat de tas in het water zou belanden of in handen kwam van mensen met verkeerde bedoelingen.''