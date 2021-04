Gewelddadige hangjongeren teisteren Zutphense wijk: ‘Zelfs ruiten van onze babykamer zijn ingegooid’

Omstreden zoekgebied Voorster Klei voor windmolens tot 2030 uitgeslo­ten, maar daarna wordt het onzeker

15 april Het zoekgebied voor windmolens in het buitengebied bij de Voorster Klei is tot 2030 uitgesloten. Dat staat in het ontwerp van de Regionale Energie Strategie van de Cleantech Regio die vandaag publiek is geworden. Er zijn te veel ecologische belemmeringen. Omwonenden en raadsleden vertrouwen het niet helemaal. ,,Waarom zijn die belemmeringen er na 2030 opeens niet meer?’’