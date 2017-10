Gewonde bij aanrijding in Zutphen

Automobilist in Zutphen heeft wel een mes, maar geen geldig rijbewijs

16:21 Een automobilist in Zutphen heeft gisteren in één keer drie bekeuringen gekregen. Hij had een mes bij zich, reed zonder geldig rijbewijs én had inbrekerswerktuig in zijn auto verstopt. Mogelijk komt er nog een vierde boete bij, want in zijn speeksel werden sporen van cannabis en speed gevonden.