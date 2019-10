Gewonde bij incident AZC in Zutphen

Ontstaan er verliefde stelletjes aan tafel bij Stegeman in Laren?

3 oktober Volgende week wordt in Laren de bijeenkomst First Mates gehouden: een variant op het tv-programma First Dates. Lochemers die op zoek zijn naar vriendschap of de liefde van hun leven kunnen samen een vorkje prikken bij restaurant Stegeman in Laren.