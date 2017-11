Gewonde na eenzijdig ongeluk bij Zutphen

Vergunning kli­maat­in­stal­la­tie had nooit afgegeven mogen worden

11 november Het college in Zutphen buigt zich aanstaande dinsdag over de vergunningverlening voor een nieuwe luchtbehandelingskast op het dak van het gemeentehuis. De uitkomsten van een intern onderzoek dat door wethouder René Sueters op 9 oktober werd aangekondigd liggen dan op tafel. Maar wat is er eigenlijk onderzocht en wat zijn de uitkomsten daarvan?