Gezin Zutphen dook onder na matpartij op Polsbroek

Slibverwer­ker wil samen met bezorgde bewoners Eefde 'gevaarlij­ke' stinklucht testen

7:30 Slibverwerker GMB in Zutphen wil samen met bezorgde inwoners uit Eefde de stinkende lucht die het bedrijf verspreidt onafhankelijk laten testen. Bewoners vrezen dat de sliblucht gevaarlijk is en vermoeden dat deze iets te maken heeft met ziektegevallen in de omgeving.