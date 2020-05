Gezocht: 15 Gelderse natuurliefhebbers die een minibos in hun grote achtertuin willen

Corona-update | Plas-stop­licht op de camping en raadslid noemt boetes ‘achterlij­ke handhaving’

13 mei De nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag: een stoplicht voor het toiletgebouw op camping de Pampel in Hoenderloo, onrust in Genemuiden en Batavia Stad komt weer op gang.