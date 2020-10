GGNet opent eigen teststraat in Warnsveld: ‘Onze hulpverleners kunnen bij negatieve test weer snel aan de slag’

Sinds deze week is er een teststraat op het GGNet-terrein in Warnsveld. Deze zorginstelling in de geestelijke gezondheidszorg wil zo garanderen dat haar hulpverleners snel kunnen worden getest op Covid-19. Dan kunnen de mensen snel weer aan het werk en komt de dienstverlening niet in gevaar.

Is jullie zorgverlening in problemen gekomen omdat er te weinig reguliere testcapaciteit is?

Mascha Rutten, woordvoerder GGNet: ,,Nee gelukkig is dat niet gebeurt. Maar ook wij zien dat het relatief lang kan duren voor je een uitslag van de test hebt. Uit voorzorg dat de wachttijd in de toekomst verder oploopt hebben we nu een teststraat op onze locatie zodat onze werknemers snel getest kunnen worden zodat ze bij een negatieve uitslag weer aan het werk kunnen. Onze patiënten kunnen niet wachten.’’