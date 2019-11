GGNet vreest werk niet meer goed te kunnen doen voor mensen met strafblad en psychiatrische stoornis

GGNet maakt samen met vier andere zorgorganisaties bezwaar tegen het besluit van minister Dekker om het budget voor forensische zorg met tien procent te verlagen. GGNet is bang dat het de patiënten op de Warnsveldse afdeling FPA De Boog niet meer genoeg kan helpen. In Warnsveld worden patiënten geholpen met een psychiatrische stoornis die veelal in aanraking met justitie zijn geweest of dreigen te komen.

Dezelfde hulp bieden met minder geld. Voor GGNet is het geen optie. Vorige week hoorde de zorginstelling dat het Rijk vanaf januari 10 procent minder geld uitkeert voor de forensische zorg. Het doel van forensische zorg is het voorkomen dat veroordeelden met een psychiatrische stoornis in herhaling vallen. Dit wordt gedaan door patiënten te behandelen en begeleiden zodat zij weer kunnen functioneren in de maatschappij.

Inkrimpen gaat niet

,,Wij bieden nu een bepaalde behandeling in een bepaald systeem. Daar staan we achter. De tariefverlaging die doorgevoerd moet worden gaat niet’’, zegt Tineke Hoogeveen, woordvoerder van GGNet. In een statement laat GGNet weten de veiligheid van de medewerkers en de veiligheid van de samenleving erg belangrijk te vinden. Daarom wil de zorginstelling niet inkrimpen in de begeleiding op de groepen en ook niet op de behandeling van de patiënten. ,,Verreweg het grootste deel van het budget gaat op aan personeel, zoals overal in de zorg.’’

Weg naar de rechter

GGNet zoekt daarom samen met vier andere zorginstellingen de weg naar de rechter. Op 14 januari staat GGNet met onder meer De Forensische Zorgspecialisten en Fivoor in de rechtbank tegenover de Nederlandse staat. Volgens de zorginstellingen staat de tariefverlaging haaks op de ontwikkelingen van de afgelopen tijd die spelen in de forensische zorg. De eisen voor veiligheid zijn bijvoorbeeld verhoogd en het personeel staat al onder druk. Daarnaast is de maatschappelijke druk op de forensische zorg toegenomen na bijvoorbeeld de zaak Michael P., die Anne Faber om het leven bracht.