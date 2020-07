Giada (16) uit Italië heeft een gastgezin gevonden: niet in Zutphen maar in Bergen op Zoom

Er is een gastgezin gevonden voor de 16-jarige Giada uit Italië. Ze zou een jaar lang naar het Baudartius College in Zutphen gaan en zocht daar nog een gastgezin. Maar een familie uit Bergen op Zoom bood zich eerder aan. Gelukkig kan ze alsnog gebruik maken van haar studiebeurs.

De jonge Italiaanse wilde ondanks de coronatijd graag naar Nederland op uitwisseling en hier naar de middelbare school. Na drie maanden lockdown had ze er extra veel zin in. Daarbij moest de uitwisseling dit jaar gebeuren, want Giada won een studiebeurs waarmee ze deze ervaring kan bewerkstelligen.

Ze koos niet per se voor Zutphen, maar omdat er een plekje voor haar was op het Baudartius College zocht de uitwisselingsorganisatie daar naar een gastgezin. ,,Het is het belangrijkste dat we alle leerlingen een plekje kunnen geven, dus we zijn heel blij dat het gelukt is. Al is het dan geen Zutphen geworden”, zegt Jasmin Hilhorst van High School Holland van uitwisselingsorganisatie Travel Active.

Een gastgezin uit Bergen op Zoom bood zich als eerste aan. Giada mag daar een jaar naar middelbare school RSG ’t Rijks. Giada zegt erg uit te kijken naar deze ervaring.

Achterstand

Uitwisselingsorganisatie Travel Active had met name in de maanden maart en april grote moeite om gastgezinnen te vinden voor de leerlingen en liep een flinke achterstand op. Mensen vonden het heel spannend om Italiaanse scholieren in huis te nemen, zei Jorien de Wit van Travel Active eerder. ,,Maar het wordt beter. Het gaat allemaal steeds een beetje soepeler.”

,,We blijven de richtlijnen volgen en als een situatie in een land verslechtert, zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen’’, zegt De Wit. ,,We werken met partnerorganisaties in het buitenland die die verantwoordelijkheid met ons delen.”