Gigantische pijp tegen Zutphense 'poeplucht' wordt nog groter

Als het aan slibverwerkingsbedrijf GMB ligt wordt de gigantische pijp op het bedrijventerrein De Mars in Zutphen nog groter. GMB wil binnen twee jaar een pijp van maximaal 170 meter neerzetten om de stankoverlast in omliggende wijken tegen te gaan.

Slibverwerkingsbedrijf GMB gaat maatregelen treffen tegen de stankoverlast die in omliggende wijken van bedrijventerrein De Mars door de werkzaamheden van het bedrijf. GMB is bezig met een plan voor een reusachtige nieuwe pijp om de stank af te voeren. Waar de huidige pijp tot 85 meter reikt, zou de nieuw pijp zomaar 170 meter kunnen worden. Een vergunningsaanvraag daarvoor wil het bedrijf zo snel mogelijk de deur uit doen.

Klachten

,,Het is voor ons absoluut niet nieuw dat er klachten uit de buurt komen. Hoewel we voldoen aan alle richtlijnen, weten we dat de werkzaamheden toch geurverspreiding tot gevolg hebben'', erkent Gerrit Jan van de Pol namens GMB. ,,Dat merken we aan klachten uit de buurt maar ervaren we ook zelf. Daarom zijn we bezig met een plan voor een grotere pijp.''

Grotere stank

Tot die tijd moeten inwoners van de omliggende wijken echter nog wel rekening houden met een grotere stankoverlast. ,,We zijn bezig om 10.000 zonnepanelen op het dak aan te leggen. Niet alle dakdelen kunnen deze panelen dragen, waardoor sommigen vervangen moeten worden. Dat betekent dat het twee weken open huis wordt. De vijf weken daarna leggen we alle werkzaamheden stil als het dak open ligt. Als we dan weer beginnen na augustus is het dak weer dicht.''

Poeplucht

Klachten komen onder meer bij boeren ten noorden van het Twentekanaal vandaan. Maar ook uit Eefde en de wijk Noordveen. Martijn Hendriks woont in die wijk en hield een maand lang een dagboek over de overlast bij. ,,Die poeplucht is echt niet te doen'', spreekt Hendriks duidelijke taal over de stankoverlast. ,,Ik woon hier nu twee jaar. Aan het begin dacht ik nog aan rioolproblemen in een nieuwbouwwijk. Maar nu weten we waar de lucht vandaan komt. Als de wind uit het noorden of noord-westen komt, gaat de geur vol over ons huis heen en kunnen we niet eens in de tuin zitten.

Aandachtsbedrijf

Klachten die ook bij de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) bekend zijn. ODA zorgt voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van onder andere milieu. ,,Er zijn bij ons meerdere klachten bekend. Het laatste half jaar zijn onafhankelijk van elkaar klachten van tien verschillende huishoudens binnengekomen'', laat Roy Reinders namens ODA weten. ,,GMB is een aandachtsbedrijf. We zoeken samen met ze naar een oplossing. Daar kan alleen wel een tijd overheen gaan. Er zijn verschillende procedures voor nodig.''

Bestemmingsplanwijziging