Gladiolen verbranden: boer Jos (BzV) ziet door hittegolf kwart oogst verloren gaan

Sieradenma­kers uit Zutphen willen met speciale collectie bijdragen aan behoud bij

8:00 Het gaat al langer slecht met de bijenpopulatie over de hele wereld. Terwijl dit hardwerkende insect juist cruciaal is voor het voortbestaan van onze planeet. Menig Save the bee-project werd daarom al in het leven geroepen en nu doen de Zutphense Saràh Westerink en Eefje Dekker ook een duit in het zakje.