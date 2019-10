Graffiti-spuiters verpesten skateplezier in Zutphense wijk Leesten

Oeps, foutje! Auto rijdt achteruit in Zutphen en gaat kopje onder

16:19 Een personenauto is dinsdagmiddag in Zutphen in het water beland. Uit een carport reed de auto via het taluut in het water, waar het voertuig bijna helemaal onder het water kwam. Aan de Henriette Polaklaan is in het water alleen een deel van het dak van de auto nog te zien.