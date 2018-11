Graffitivandalen gepakt na bekladden trein in Zutphen

Foutparke­ren­de ouders Potter­straat hangt boete boven het hoofd

15:26 De politie in Zutphen is klaar met foutparkerende ouders in de Paulus Potterstraat in Zutphen. Fout geparkeerde auto's leiden er tot gevaarlijke situaties. De politie waarschuwt ouders nog één week en gaat dan over tot bekeuren.