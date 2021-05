Gratis genieten van een kort verhaal op een lange ‘kassabon’: het kan straks in Zutphen

Zutphen is na Utrecht de tweede stad in Nederland die een verhalenautomaat krijgt. De database is gigantisch, met korte verhalen in het Engels en Frans, maar ook in het Nederlands. Het apparaat is aangeschaft door Stichting Zutphen Literair en wordt op 17 september in gebruik genomen in de hal van het stadhuis. Wethouder Mathijs ten Broeke zal dan het eerste korte verhaal uit de automaat trekken.