Groen licht voor miljoenenrenovatie van gevaarlijkste weg van Gelderland, in Zutphen

,,De Formule 1 komt weer naar Nederland. De Deventerweg had niet misstaan als onderdeel van dit parcours. Ik ben blij dat de weg aangepakt wordt.’’ Rick Verschure vatte de noodzaak van een renovatie van de Deventerweg in Zutphen op het stadhuis namens BurgerBelang treffend samen. Met negen ongelukken in drie jaar tijd, waarvan twee met een dodelijke afloop, staat de Deventerweg in Zutphen bekend als de gevaarlijkste weg in Gelderland.