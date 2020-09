Groene dorpsrand vol bomen en struiken om de Hoven moet overlast van nieuwe rondweg beperken

Warme nazomer komt voor veel buitenzwem­ba­den in de regio te laat, in Twello en Bathmen kun je nog wel zwemmen

13 september Het kwik stijgt de komende dagen waarschijnlijk weer boven de 30 graden. Genoeg reden om nog een nazomerduik in een van de buitenzwembaden te nemen dus. Maar dat kan lang niet overal meer. Veel buitenbaden zijn gesloten. Alleen in Twello en Bathmen kan gewoon gezwommen worden. ,,We hebben het in de loop van de jaren al wat meer gerekt. Je merkt dat het nog weleens goed weer is.’’