GroenLinks boekt grote winst in Zutphen

Na GroenLinks komen SP, PvdA en Burgerbelang uit op vier zetels. De SP verliest een zetel. Burgerbelang Zutphen Warnsveld (BBZW), Stadspartij en BewustZW profiteren niet of amper van de landelijke trend dat lokale partijen op winst staan.

In het geval van Burgerbelang lag verlies in de lijn der verwachting na intern geruzie en afsplitsingen, maar het verlies van de Stadspartij is verrassender. Die partij lijkt op basis van de voorlopige uitslag in Zutphen onder aanvoering van Hans Boersbroek van drie naar twee zetels te gaan. Bert Jansen scheidde zich in 2014 af van Burgerbelang en komt met zijn nieuwe partij BewustZW waarschijnlijk met één zetel in de gemeenteraad.

Burgerbelang en SP waren in 2014 de grote winnaars, met beide vijf zetels. BBZW kreeg toen de meeste stemmen en was daarom in eerste instantie aan zet bij de coalitievorming, maar daar kwam door interne onenigheid niets van terecht. ,,Wij zijn tevreden", constateerde BBZW-lijsttrekker Rene Sueters donderdagnacht niettemin. Aan het begin van de avond stond leek zijn partij nog op een groter verlies af te stevenen.

Links staat in Zutphen ook dankzij de PvdA op winst. De partij was van oudsher altijd de grootste partij in Zutphen, maar verloor vier jaar geleden fors. De partij herstelt zich daar nu enigszins van met vier zetels. ,,Ik heb bij de PvdA tot nu toe niets anders meegemaakt dan verlies, dus dit is geweldig", becommentarieerde PvdA-lijsttrekker Annelies de Jonge de waarschijnlijke zetelwinst voor haar partij.

'Geweldige uitslag'

Lange tijd leek het er tijdens de uitslagenavond op dat GroenLinks zelfs met afstand de grootste zou gaan worden in Zutphen, met zes zetels. In de loop van de avond kropen enkele partijen toch nog enigszins naar elkaar toe. Lijsttrekker Liza Luesink is niettemin bijzonder tevreden. ,,Een geweldige uitslag, echt fantastisch. Deze uitslag komt denk ik ook omdat we een stevig team zijn en door de hele samenleving actief zijn."

D66 verliest waarschijnlijk een zetel en komt op drie zetels uit. VVD, CDA, ChristenUnie blijven gelijk met respectievelijk drie, twee en één zetel.