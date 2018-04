GroenLinks gaat in Zutphen formatieproces in met SP, PvdA en VVD

GroenLinks meldt in een persverklaring met de keuze voor de SP, de PvdA en de VVD 'het meest recht te doen aan de verkiezingsuitslag'. De SP is qua grootte de tweede partij in Zutphen met vier zetels. De PvdA telt eveneens vier zetels en wist in Zutphen tegen de landelijke trend in zetelwinst te behalen. De VVD bleef steken op drie zetels, maar wist wel meer stemmen te halen dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.