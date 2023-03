Groep Oranjefans uit Zutphen zwijgt na hun racistische video in Parijs: ‘Ze hebben een serieus probleem’

Drama in Almen: Annemareyn (25) verliest bij ongeluk haar ongeboren kindje en haar hondje

Ze was vorige week donderdag bijna thuis toen het misging. De 25-jarige Annemareyn botste in Almen met haar auto tegen een boom en verloor daarbij haar ongeboren kindje van 18 weken en haar trouwe maatje, hond Teddy. Haar auto was total loss. Annemareyn zelf raakte fysiek slechts lichtgewond. ,,Maar de emotionele schade is groot’’, zegt haar oudere zus Josephyne Zandijk (29).