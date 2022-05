Grote dakbrand in loods bij Zutphen: asbest slaat neer op eigen terrein

UPDATE/ MET VIDEODe brandweer is afgelopen nacht met veel materieel uitgerukt naar een leegstaande loods, tussen de Tichelaarstraat en Marshaven in Zutphen. Het ging om een forse dakbrand, waarbij ook asbest is vrijgekomen. Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is dat alleen neergeslagen op het eigen terrein en heeft het daarom geen gevolgen voor de omgeving.

Bewoners van een woonboot gaven de melding van een brand in de loods rond 00.35 uur door. Een oranje gloed was toen al rondom het gebouw zichtbaar door surveillerende agenten. Bij nadere inspectie bleek het dak in brand te staan en sloegen de vlammen uit het pand. Al snel werd er door de gealarmeerde brandweer opgeschaald naar ‘grote brand’, waardoor meerdere bluswagens, een hoogwerker en tankwagens ter plekke kwamen. Er werd ook water uit de IJssel gepompt, de loods lag in de buurt van de Marshaven bij de rivier.

Het ging om een forse dakbrand, die mede met een hoogwerker werd bestreden.

Veel rook

Rond kwart voor twee kon het sein ‘brand meester’ gegeven worden en leek de brand uiteindelijk mee te vallen. ,,Het dak is wel voor een flink deel verbrand, maar de muren staan nog. De loods is niet verwoest, het is aan de eigenaar hoe het nu verder met het herstel gaat’’, aldus VNOG-woordvoerder Robert Spijkerman.

De brandweer moest nog wel even nablussen, ook om de papierresten geblust te krijgen. Er was wat asbest vrijgekomen, maar dat was beperkt gebleven tot het eigen terrein. Spijkerman: ,,Dat asbest zat in het dak, dat was al snel bekend bij ons. Gelukkig stond er zo goed als geen wind, waardoor het op het eigen terrein bleef.’’

Over de oorzaak van de brand is niets bekend, al is er volgens de woordvoerder geen aanleiding om te denken aan brandstichting. De rook trok richting de IJssel weg waardoor er voor de bewoners van stad weinig overlast was.

Pallets

De brandweer heeft een deur moeten forceren en een stuk van de zijwand losgetrokken om goed bij de brandhaard te kunnen komen. De loods staat op een terrein dat grotendeels leeg staat. Wel stonden er wat pallets met materiaal, waaronder karton. Deze stonden in ieder geval ook in brand.

De rook trok richting de IJssel weg, bewoners van de stad Zutphen hadden daardoor weinig hinder.