Grote ophef om te kappen reuzenkastanje langs IJsselkade in Zutphen, toch gaat de zaag erin

Vanaf de andere kant van de IJssel is hij niet te missen en menig Zutphenaar zal er een avondje onder hebben doorgebracht. De meer dan honderd jaar oude kastanjeboom aan de IJsselkade in Zutphen is een begrip. De noodkap van de zieke boom die wethouder Annelies de Jonge afgelopen woensdag aankondigde gaat veel inwoners dan ook aan het hart. Die kap is in een noodversnelling gekomen nadat Zutphen ook in hoger beroep aansprakelijk is gesteld voor een vallende tak op een Amsterdamse toeriste. Zij raakte daarbij volledig arbeidsongeschikt.