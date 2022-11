Grote schrik voor politieagenten in Vorden: auto brandt volledig uit

Vordenaren trots op eigen zonnepark: ‘We denken nog aan een windmolen­tje, dat maakt het af’

Vorden stoot op in de vaart der volkeren: op het terrein van de voormalige waterzuivering aan Het Hoge is een zonnepark aangelegd. Het eerste zonnepark in het Achterhoekse dorp. Met 630 zonnepanelen niet bijster groot, maar voldoende om bijna honderd huishoudens van energie te voorzien. ,,We hebben dit kunnen doen zonder commerciële inmenging. Dat is het grote verschil.”

