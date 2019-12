Grote zoekactie naar smokkelwaar in gevangenis Zutphen: ‘Alles wordt minutieus doorzocht’

De gevangenis in Zutphen wordt momenteel doorzocht omdat het vermoeden bestaat dat er smokkelwaar de gevangenis is ingevoerd.

Een gespecialiseerd team doorzoekt cellen en gemeenschappelijke ruimtes van de penitentiaire inrichting. Dat laat woordvoerder Eveline Petit van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) weten. Wat er precies gesmokkeld zou zijn is onduidelijk. Volgens Petit is het geen geplande doorzoeking, maar is er een specifieke indicatie van smokkel; reden om het complex aan de Verlengde Ooyerhoekseweg nu op de kop te zetten.

Minutieus doorzocht

Hoe lang de zoekactie gaat duren is onduidelijk. ,,Maar het kan wel even gaan duren’’, stelt Petit. ,,Alles wordt minutieus doorzocht.’’ De Dienst Vervoer & Ondersteuning van DJI heeft teams die daar gespecialiseerd in zijn. Bij de zoekactie kunnen drugs- en telefoonhonden worden ingezet.

Programma stilgelegd

Volgens Eveline Petit is het dagprogramma -arbeid, bezoeken- stilgelegd in verband met de zoekactie. Wel kunnen gedetineerden die vandaag de inrichting uit moeten vanwege een rechtszaak volgens haar wel gewoon weg. ,,De rechtsgang gaat in principe gewoon door.’’

Verlaat

Een verdachte die vanochtend om 9 uur in Zwolle voor de rechtbank moest komen op verdenking van een gewelddadige roofoverval was echter wel verlaat. Of die zaak later vandaag nog doorgaat is onduidelijk. PI-directeur Danny Vette kon vanochtend inhoudelijk niets zeggen over de kwestie. De DJI komt later vandaag waarschijnlijk met informatie over eventuele vondsten en aanhoudingen.