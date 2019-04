Grote zorgen om vermissing Zutphenaar Nico Nijman

Nijman is woensdagavond 24 april voor het laatst gezien tijdens een bezoek aan vrienden in Brummen. Hij is daar rond half tien ‘s avonds met de auto vertrokken en sindsdien heeft niemand meer contact met hem gehad. Daarvoor heeft hij nog zwemles gegeven namens De IJsselmeeuwen in het Zutphense zwembad de IJsselslag. Zijn auto, een zilveren Ford Mondeo met het kenteken 50-TZ-NG, is niet bij zijn woning aangetroffen.