Grotere huizen, geen kantoren in deel Noorderhaven Zutphen

Toch geen botulisme in Warnsveld

7 september Onderzoek heeft uitgewezen dat er in een vijver aan de Lage Weide in Warnsveld toch geen sprake is van botulisme, meldt Waterschap Rijn en IJssel. Dat overheidsorgaan maakte onlangs bekend dat er een stevig vermoeden was dat de bacterie in de vijver aanwezig is, maar dat blijkt na onderzoek van enkele dode dieren toch niet het geval te zijn.