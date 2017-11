Gymnastiekvereniging SZG Zutphen balanceert op rand financiële afgrond

Hanze Stars vindt tijdelijk onderdak

3:00 Basketbalclub Hanze Stars heeft vervangende locaties gevonden voor haar trainingen en wedstrijden. De vereniging kan voorlopig niet terecht in sporthal De Mene, die vorige week door verhuurder gemeente Zutphen voor onbepaalde tijd werd gesloten vanwege een vochtprobleem in de vloer. De vloer is daardoor zó glad en gevaarlijk dat sporten in de Mene onverantwoord is.