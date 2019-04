Hackfort-biertjes nu van eigen gerst: ‘We zijn een van de weinige kleine brouwers in Nederland die daartoe in staat zijn’

Schoolkin­de­ren Overijssel houden niet van kraanwater, in Gelderland en Flevoland gaat er wél een beker water mee

12 april Overijsselse schoolkinderen houden niet van water. Van alle provincies nemen Overijsselse kinderen het minst vaak kraanwater mee naar school. Slechts 23 procent van de leerlingen op basisscholen in Overijssel krijgt dagelijks een beker kraanwater mee in de rugtas. Landelijk ligt dat percentage op 33 procent. Dat blijkt uit het Kantar-onderzoek in opdracht van Nederlandse waterbedrijven, waaronder Vitens.