Hakenkruizen, doorzichtig folie en gespannen draden: jongeren terroriseren buurt rond station Vorden

Het is bijna wachten op de eerste gewonde. Waar afgelopen week nog draad werd gespannen over een fietspad, gingen de jongeren in de nacht van zaterdag op zondag een stap verder. Verschillende inwoners uit Vorden doen op sociale media hun beklag over de acties. Buurtbewoners willen wel praten, maar niet met naam en toenaam. ,,We weten namelijk wie het zijn. Als ze weten dat het van ons af komt, kan misschien het nadelige gevolgen hebben voor ons.”

Hakenkruizen

Buurtbewoners tippen elkaar via de onderlinge WhatsApp-groep. ,,Er is de laatste tijd een aantal groepen in Vorden dat kattenkwaad uithaalt. Maar deze acties gaan verder dan dat en het is al eerder voorgekomen. Rond kwart over één in de nacht van zaterdag op zondag liep ik buiten en ben ik dit allemaal tegen gekomen. Je kunt je lelijk bezeren als je toevallig tegen dat folie fietst en valt”, zegt een buurtbewoner.