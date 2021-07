Handen wassen! Grond onder meerdere speeltuinen in Zutphen vervuild, maar: 'Geen reden tot bezorgdheid’

Aan het begin van dit jaar bleek uit onderzoek dat de provincie Gelderland steekproefsgewijs liet uitvoeren, dat de grond onder drie speeltuinen in Zutphen matig van kwaliteit is. Die zou teveel lood bevatten. De drie speeltuinen lagen allemaal in de oude kernen van de gemeente, waardoor Zutphen alle speeltuinen die in oude kernen liggen, onder de loep nam. Dit zijn de speeltuinen in het centrum, de Hoven en oude kern Warnsveld.