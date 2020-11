Handhaver Klaas en zijn elf collega’s in Zutphen krijgen een coronabonus van 300 euro: ‘Handhaven niet altijd even leuk’

kaart Noord- en Oost-Gelderland schiet naar status ‘zeer ernstig’

6 november De veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland heeft als laatste regio in Oost-Nederland de status ‘zeer ernstig’ op het coronadashboard gekregen. Toch is het niet alleen maar bar en boos in ons gebied. IJsselland zakt in deze dagen een stap naar ‘ernstig’.