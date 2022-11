Hans Lamers neemt afscheid van Toonkunstkoor Zutphen: ‘Einde van een tijdperk’

Stroomnet slibt dicht in Gelderland en Flevoland: ‘Zet vrieskist en boiler een standje lager’

Vette pech voor bedrijven die veel stroom gebruiken en zich willen vestigen in Flevoland of Gelderland: de stekker mag er voorlopig niet in. Ze komen op een wachtlijst, omdat Tennet de grote vraag naar elektriciteit simpelweg niet meer aankan.

14:31