Hanzehal blijft vrijwel leeg tijdens benefietconcert

Ze had gehoopt op zo'n duizend personen en dus een uitverkochte Hanzehal. Het benefietconcert naar aanleiding van het overlijden van Andres Rodriguez bracht gisteravond slechts enkele tientallen op de been. ,,Ik heb mijn best gedaan.''

De rapper annex breakdancer Benediction mag de benefietavond officieel openen, maar hij had zich ook wel iets meer voorgesteld van de publieke belangstelling. Officieel zou het programma al om zes uur van start gaan, maar toen bleek dat er nog vrijwel niemand binnen was. Een uurtje later is de animo niet noemenswaardig gegroeid, maar moet er toch maar begonnen worden. ,,Kom met zijn allen maar een beetje naar voren, dan lijkt het nog wat drukker'', richt hij zich tot de bezoekers. ,,Laten we er van genieten en er gewoon wat van maken. Dan krijgen we vast een mooie avond.''

Benefietavond

Vier weken lang is de Warnsveldse Glenda Veenstra bezig geweest met de voorbereiding van het benefietconcert. Zij was een vriendin van de in augustus overleden Andres Rodriguez. In juli werd de 26-jarige Rodriguez dusdanig mishandeld dat hij aan zijn verwondingen overleed. De moeder en oma van Andres kwamen voor de begrafenis over vanuit de Dominicaanse Republiek. Maar omdat ze het financieel allerminst breed hebben, besloot Veenstra tot het organiseren van de benefietavond om de familie van Andres Rodriguez wat geld toe te kunnen stoppen.

Optreden

Een serie zangers, dansers, graffiti-kunstenaars was bereid om mee te werken aan de avond. De 24-jarige Ralph Wijland uit Zutphen behoorde ook tot dat rijtje. Ralph mag graag zingen en deed al eens mee met Idols, maar dat liep vanwege de zenuwen uit op een klein fiasco. ,,Maar ik vond dit een mooi gebaar en daarom deed ik graag mee'', vertelt hij na zijn optreden. ,,Voor mij betekent het ook weer een mogelijkheid om op te treden.''

Maar er is nog jonger talent dat zich op de bühne presenteert. Zonder al teveel plankenvrees maakt de 7-jarige Gjelana Jansen een dansje op het grote podium. Als daarna de techniek wat hapert last rapper Benediction een extra pauze in. Het is nog maar dik acht uur 's avonds, maar Glenda verwacht dat het niet veel drukker zal worden. Ze staart teleurgesteld voor zich uit. ,,Ik kan er verder ook niets aan doen. Ik heb mijn best gedaan.''