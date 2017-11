Harry's kunst gaat van het depot naar de muur

Dat gebeurde in Het Pakhuys aan de Zutphense Berkelkade, waar een deel van de Dijkman-collectie (89 stukken) met Pasen al was te bewonderen in een tentoonstelling. Alle nog resterende stukken - 200, verdeeld over 181 kavels - gaan onder de hamer. ,,Harry's kunst was heel lang opgeborgen in een depot'', aldus stichtingsvoorzitter en oud-VVD-wethouder Yvonne van der Houwen. ,,Die mooie stukken stonden daar maar te staan. Terwijl ze juist zichtbaar moeten zijn, zodat mensen ervan kunnen genieten. Harry's kunst moet van het depot naar de muur!''