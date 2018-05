Hart van Benno Jochemsen uit Zutphen klopt voor De Graafschap

Zutphen houdt stralend talent Sterre met beide benen op de grond

18 mei Pas vijftien jaar is ze. Toch kan Sterre Koning uit Zutphen al een hoop dingen afstrepen van haar bucketlist. De laatste: een eigen single uitbrengen. Of was het toch het inspreken van een film? Het volgende vinkje komt er alweer aan. Want volgend weekend gaat ze 'iets' doen op de EO Jongerendag in Gelredome.