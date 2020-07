Hé, daar drijft een schaap voorbij in de IJssel! Tijs springt meteen in de kajak, ‘ging bijna mis’

Motorrij­der gewond bij valpartij in Warnsveld

18:42 Omdat hij plotseling moest remmen voor een auto is vanmiddag op de Kerkhofweg in Warnsveld een motorrijder onderuit gegaan. Daarbij liep hij letsel op aan zijn schouder. Hij werd daarvoor onderzocht in de ambulance en moest mee naar het ziekenhuis.