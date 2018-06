Hebt u ook maatje 68 voor mij?

Slachtof­fer­hulp breidt fors uit in Zutphen

4 juni De locatie van Slachtofferhulp in Zutphen is flink verbouwd. De locatie aan de Burgemeester Dijckmeesterweg is uitgebreid met het naastgelegen pand en vroegere kantoor van de Stentor. Door de uitbreiding biedt de locatie nu plaats aan 75 vrijwilligers. Twee keer zoveel als in de oude situatie.