Heeft iedere Zutphenaar straks ‘gratis’ zonnepanelen? Als het aan deze partij ligt wel: ‘Urgente wijken eerst’

Een graffiti­dool­hof voor Hanzejaar 2023? Brugklas­sers Isendoorn College denken mee over de viering in Zutphen

Brugklassers van het Isendoorn College in Warnsveld bruisen van de ideeën voor de viering van het Hanzejaar in Zutphen in 2023. Enkele verrassende ideeën: een graffitidoolhof met legale plekken om graffiti te spuiten en een Hanze-lasergameschip. Via het onderwijsprogramma Project Based Learning werken ze die uit. De beste ideeën worden volgend jaar uitgevoerd.

24 oktober