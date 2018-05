Heftruck verwoest door brand bij papierfabriek in Eerbeek

Meer telkastjes die bezoekers­aan­tal­len centrum Zutphen vastleggen

5:55 Ondernemers in Zutphen zijn tevreden over elf telkastjes die sinds 2016 in opdracht van de stichting Binnenstadsmanagement Zutphen de aantallen unieke bezoekers in het centrum registreren. Het aantal kastjes wordt daarom nog voor de zomer verdubbeld, meldt binnenstadsmanager Remco Feith.