Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg krijgt nieuw depot van 3,5 ton: ‘Elk hoekje en gaatje staat nu vol’

Video Clowns lopen samen achteruit door Zutphen: ‘Als ik die rode neus op zet, dan ziet de wereld er anders uit’

Veel verbaasde gezichten in Zutphen zaterdagmiddag. Een groep contactclowns loopt samen achteruit door een deel van de wijk Noordveen. Om aandacht te vragen voor het clownsvak. ,,We zijn veel meer dan onze rode neus. We geven kwetsbare mensen de lach terug.”

10 april