'Heit al geheurt' maakt comeback in Hanzehof

Het Zutphens is een stadsdialect dat langzaam uitsterft. Dit tot verdriet van Frans Velthuis en Rob van Druten. Twee ras-Zutphenezen die ooit het satirische, cabareteske (actualiteiten)programma Heit al geheurt maakten voor stadszender Berkelstroom TV. Met de toevoeging is bek ('is terug') maakt Heit al geheurt in september 2018 een rentree. In de theaterzaal van De Hanzehof, met een avondvullende cabaretvoorstelling, grotendeels in plat-Zutphens.

Van Druten groeide op in Zutphen-centrum, de Barlheze. Plat-Zutphens was daar de voertaal. ,,Ik sprak niet anders in mijn jeugd'', zegt Van Druten. ,,Ik groeide op in een echte volksbuurt. Een wereldje op zich, waarin het plat-Zutphens dé taal was. Tegenwoordig verdwijnen die zo typische volkswijken met hun bewoners die er geboren en getogen zijn. En daarmee sterft het Zutphens dialect langzaam uit.''

Velthuis beleefde zijn jeugd aan de Weg naar Laren. ,,Ik werd opgevoed met het ABN, maar leerde óók plat-Zutphens. Vroeger spraken zelfs de rijke en notabele Zutphenezen het Zutphens dialect. Was vanzelfsprekend.''

Velthuis en Van Druten voerden Heit al geheurt na 1997 incidenteel op. ,,Mensen bléven daarna vragen om de terugkeer van ons programma'', zegt Velthuis. ,,We kregen zelfs verzoeken van Zutphenezen die nu in Brazilië wonen. Op een gegeven moment keken Rob en ik elkaar eens aan en besloten we: we gaan het nog een keer doen. En dan goed ook, in De Hanzehof. Met een avondvullend programma.''

Tien euro

De voorbereidingen zijn reeds in volle gang. Velthuis: ,,We willen een avond die voor iedere inwoner van Zutphen toegankelijk moet zijn. De entree wordt maximaal tien euro per persoon. Namen kunnen we nog niet noemen, maar we zijn van plan om enkele prominente Zutphenaren een rolletje te geven. In een cabaretvoorstelling van twee à tweeëneenhalf uur, met een pauze. De gemeente omarmt ons initiatief en onderzoekt mogelijkheden om ons te steunen. We hebben ideeën genoeg, maar kunnen niet alles al vol plannen. Want er moet ook ruimte zijn voor actualiteit.''

Dialect