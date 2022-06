Hele gezin kan in Zutphen als archeoloog aan de slag: ‘Je kunt jouw vondst laten onderzoeken’

Kijkje achter de schermen

Wie benieuwd is wat er met de vondsten gebeurt, kan achter de schermen komen kijken. Dat kan bij Team Archeologie. ‘Een team van vrijwilligers en archeologen zit deze dag klaar om je alles te vertellen over de verwerking van vondstmateriaal. Momenteel werken wij onder andere aan materiaal van een recent uitgevoerde opgraving en zijn we bezig met de restauratie van aardewerk afkomstig uit een afvalkuil uit de Tachtigjarige Oorlog.’

Mensen die nog meer willen weten over Zutphen kunnen bij de ArcheoHotspot de route krijgen voor een Archeojacht door het centrum (ongeveer 1,3 kilometer): op verschillende locaties komen de wandelaars dan oude bewoners tegen, die iets kunnen vertellen over deze locatie of over hun ambacht. ‘Scoor bij elke bewoner een kraal, waarmee je na afloop bij de ArcheoHotspot je eigen ketting of armband kunt rijgen.’