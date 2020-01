Henk Bouwman tekent ‘de oude stad’ Zutphen in vogelperspectief tot in het kleinste detail

Goudkleuri­ge stenen ter nagedachte­nis aan vergaste joden Abraham, Roosje en Emanuel uit Lochem

27 januari Meer dan 75 jaar na hun dood krijgen Abraham en Roosje Roozendaal en hun zoontje Emanuel een eerbetoon midden op straat in Lochem. In maart worden zogenaamde Stolpersteine gelegd voor hun voormalige woning in het centrum. Het zijn de eerste herdenkingsstenen met een koperen plaatje in de gemeente Lochem.