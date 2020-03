Herdenkingen ‘75 jaar vrijheid’ in Zutphen en Warnsveld staan op losse schroeven

Chinese modeontwer­per achter­volgd door corona: van Wuhan, Mongolië en New York tot in Zutphen

18:52 Via Wuhan, Mongolië en New York is modeontwerper Sheguang Hu (48) neergestreken in Zutphen. Het virus heeft nergens lijfelijk vat op hem gekregen maar ook in het Achterhoekse stadje laat corona hem niet met rust.