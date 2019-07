Het aantal baby's in de regio Zutphen en Lochem in vijftien jaar bijna gehalveerd

Nergens in Nederland is de daling van het aantal geboren kinderen ten opzichte van vijftien jaar geleden zo groot als in de Achterhoek. Dit blijkt uit het onderzoek dat het overkoepelende bestuur van veertien middelbare scholen in deze regio, Achterhoek VO, heeft laten uitvoeren. In de Achterhoek is het aantal geboren kinderen gedaald met bijna veertig procent. De dalingen in Zutphen, Brummen, Lochem en Bronckhorst (47,1 procent) is nog veel hoger.