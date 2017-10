Het Hart klopt voor heel Eefde

Wordt Het Hart in Eefde het 'Gelders dorpshuis van het jaar'? Als het aan bedrijfsleider Barry de Weerd ligt wel. Want 'zijn kindje' is uniek, beweert de 60-jarige De Weerd. Professioneel geleid en de spin in het web van de Eefdese samenleving. ,,Wij faciliteren niet alleen, maar zijn compleet verweven met het leven in Eefde.''

Het Hart startte in 2001 zonder ook maar een gulden subsidie. ,,Maar dan wilden we wel ruime vergunningen hebben'', stelt initiator De Weerd. ,,Een dorpshuis met een horecafunctie voor bruiloften, partijen en concerten, zodat we een allesomvattende, sociaal bindende functie konden vervullen. Het was een pittige strijd om dat met de fiscus voor elkaar te krijgen qua btw-afdrachten, maar we kregen het voor elkaar. Daarna groeide Het Hart uit tot een professioneel, modern bedrijf met vier betaalde krachten.''

Kindje

Quote Ik zie het echt als mijn kindje Barry de Weerd De Weerd spreekt bijna met vertedering over Het Hart. ,,Ik zie het echt als mijn kindje. Het is geworden wat ik hoopte: we zijn compleet verweven met het leven in Eefde. We faciliteren niet alleen, maar organiseren ook van alles in het dorp. Een aanschuifmaaltijd voor ouderen. De jaarlijkse Midwinterbijeenkomst, een nieuwjaarsreceptie voor Eefdese verenigingen en instellingen. En we steunen de Eefdese sport met de Stichting Accommodaties Eefde. We hebben ervoor gezorgd dat de voetbalclub een kunstgrasveld kreeg. En we hebben de sporthal en gymzaal in beheer. Ook daarin onderscheiden wij ons.''

Prijs

De Weerd bezocht al drie van de vijf concurrenten in de strijd om de titel 'Gelders dorpshuis van het jaar'. ,,En die bieden niet wat wij allemaal bieden'', zegt hij stellig. De verkiezing is een initiatief van Provincie Gelderland, Leefbaarheidsalliantie Gelderland en Omroep Gelderland. De beheerders van de zes genomineerde dorpshuizen bezoeken en beoordelen elkaar. Voorts zijn er een publieksstemming en een jurybeoordeling vanuit de organisatie van de verkiezing. De winnaar wordt op zaterdag 9 december bekendgemaakt in het Provinciehuis in Arnhem, waar gedeputeerde Bea Schouten de prijs zal uitreiking. Die is niet mals: een cheque van 5.500 euro, waarvan 3.000 euro moet worden gebruikt voor een groot (dorps)feest.

Kanshebber

De Weerd heeft een goed gevoel over de kansen van Het Hart. ,,Ik zie ons als een serieuze kanshebber. Of dit iets met me doet? Natuurlijk. Ik steek al zestien jaar mijn ziel en zaligheid in Het Hart. Werkweken van 60 tot 70 uur zijn geen uitzondering. We zijn zeven dagen per week open. Ik zie onze nominatie als een blijk van waardering voor het vele werk dat we met z'n allen hebben gedaan voor de Eefdese samenleving.''

