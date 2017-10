Het is nu duidelijk: dichter is naamgever Staringweg

Sinds gisteren is er geen misverstand meer mogelijk: de Staringweg is niet zo maar een Staringweg, maar is vernoemd naar A.C. W. Staring, de dichter en landman die leefde tussen 1767 en 1840. In Almen werd gisteren een naambordje met deze extra informatie onthuld door de Lochemse burgemeester Sebastiaan van 't Erve en Dirk Holtslag van hotel-restaurant De Hoofdige Boer. De uitspanning ontleende zijn naam aan een gedicht van Staring.

Toeristen

Hoewel voor de meeste Almenaren wel duidelijk is wie Staring was, is dat bij veel toeristen niet het geval, zo vond Willy Holtslag, een van de initiatiefnemers voor de twee nieuwe borden. Naast het officieel onthulde bord dat vanaf de doorgaande weg te zien is, staat er ook een nieuwe Staringweg-bord op de Van Wassenaerlaan bij de afslag naar de Staringweg.

Er was de initiatiefnemers ook veel aan gelegen om de borden dit jaar geplaatst te krijgen, want 2017 is het Staringjaar. Het is dit jaar 250 jaar geleden dat de dichter en landbouwkundige Anthony Christiaan Winand Staring werd geboren. In dat kader zijn er eerder dit jaar ook al tal van activiteiten gehouden. Over ruim een maand volgt nog 'het toetje': de opening van museum Staal, een samentrekking van Staring en Almen. Het museum komt pal naast de Staringweg. Op zondag 2 december zal het museum officieel worden geopend. Het publiek kan vanaf 8 december terecht in het nieuwe Almense museum.

Tegenslag

Aanvankelijk werd gehoopt dat het museum al in de eerste maanden van dit jaar geopend zou kunnen worden. Door tegenslag tijdens de bouw lukte dat echter niet. Hoewel er de afgelopen tijd ook weer wat pech ontstond doordat glas niet tijdig geleverd kon worden, zal de openingsdatum niet in gevaar komen. ,,Nee, 2 december gaan we halen'', zegt Pien Pon, de initiatiefneemster en eigenaar van het particuliere museum en gisteren een van de genodigden.