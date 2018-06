Het leek zo mooi bij zorgboerderij Vergeet-me-nietjes in Wichmond

WICHMOND - Het idyllische plaatje van zorgboerderij Vergeet-me-nietjes in Wichmond is in duigen gevallen nu er een vernietigend rapport ligt van de Inspectie. Toch is er nog hoop op een doorstart.

Het leek zo fraai allemaal. Een mooi opgeknapte boerderij met veel groen eromheen aan de rand van een rustig dorp in de Achterhoek. Waar kunnen kinderen beter bivakkeren als ze thuis even in de knel zijn gekomen?

De gemeentes Zutphen en Brummen maakten gretig gebruik van deze kleinschalige opvangmogelijkheid voor kinderen met een gedragsstoornis. Meerdere volwassenen vonden er een plek, huurden een kamer en draaiden mee in het huishouden.

Contracten

De eigenaresse had met meerdere gemeentes contracten voor het bieden van jeugdhulp en Wmo-zorg. Kinderen en volwassenen konden hier terecht voor wonen, logeren, dagbesteding en individuele begeleiding.

Dramatisch

Tot in april de signalen kwamen dat de zorg onvoldoende en niet professioneel was. Heel veel zaken bleken niet op orde te zijn. Op donderdagmiddag 12 april rond drie uur werden op initiatief van de gemeente Zutphen alle aanwezige kinderen weggehaald. Het was een dramatisch moment voor iedereen.

,,Mijn stiefzoon van 11 was er ook op dat moment en heeft alles meegekregen. Het was bij het onbeschofte af. Alle kinderen stonden te huilen'', zegt de stiefmoeder van een van jeugdige cliënten. ,,Hij had het er zo naar zijn zin en was er helemaal gewend. Waarom hebben ze mij niet van tevoren gebeld zodat ik hem zelf van school kon ophalen? Dan had hij dit niet mee hoeven maken.''

Quote Van een professio­ne­le afstand was helemaal geen sprake Annemieke Vermeulen

Geen twijfel

Voor de burgemeester van Zutphen, Annemieke Vermeulen, was er op dat moment geen enkele twijfel. De kinderen moesten hier weg. Ze gelooft best dat de kinderen het er naar hun zin hadden. Maar de rapportage van de inspectie, waarin de gemeentes werd geadviseerd 'handelend op te treden', was klip en klaar. De zorgboerderij was op dat moment niet in staat om verantwoorde hulp te bieden aan jeugdigen en volwassenen, zo oordeelde de inspectie. ,,De emotionele wijze waarop de eigenaresse afscheid nam van de kinderen was tekenend. Van een professionele afstand was helemaal geen sprake'', aldus de burgemeester.

Rapport

Na de uithuisplaatsing van alle kinderen kreeg de zorgboerderij een week de tijd om de boel op orde te maken. Daarna bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek aan de zorgboerderij en maakte een rapport op, dat deze week openbaar werd gemaakt. Van de 32 punten scoorde Vergeet-me-nietjes op 20 punten een onvoldoende.

Zo beschikt de eigenaresse niet over diploma's, is de veiligheid niet goed gewaarborgd, is er geen medicatiebeleid, staan de medicijnen niet achter slot en grendel, is de privacy van de jeugdigen niet gegarandeerd, is er geen beleid op het gebied van kwaliteit of personen, ontbreken plannen met doelen voor de cliënten en krijgt het leefklimaat voor de jeugdigen een onvoldoende.

Steekpartij

Quote Ik kom er overdag nog steeds. Ik ben geen cliënt meer, maar voel het als mijn familie Een 17-jarige jongen Het rapport sloeg deze week in als een bom bij de betrokkenen. Sommige kinderen komen nog steeds graag naar Wichmond. Zoals de 17-jarige jongen die er van 23 januari tot 12 april heeft gewoond. ,,Ik kom er overdag nog steeds. Ik ben geen cliënt meer, maar voel het als mijn familie. Ik woon weer bij mijn ouders tot ik in de zomer 18 word.''



Hij heeft ook de steekpartij meegemaakt, drie weken geleden, waarbij de eigenaresse werd verwond door een 43-jarige cliënt die bij haar inwoonde. Hij wil het graag opnemen voor de eigenaresse, die nu niet zelf wil reageren. ,,Ze zit vol spanning en verdriet door alles wat er is gebeurd.''

Doorstart

Ook de vader van de eigenaresse vertelt dat er inmiddels aan heel veel punten, waar de inspectie een onvoldoende voor gaf, is gewerkt. Ze hopen daarmee een doorstart te maken. ,,Ze heeft nu een hulp met de juiste papieren en we hebben aan alle punten gewerkt.'' Hijzelf helpt regelmatig mee op de zorgboerderij, evenals zijn vrouw. Het gaat hem zeer aan het hart als zijn dochter haar droom moet opgeven. ,,Hier heeft ze keihard voor gewerkt. Ze wil echt de boel weer op de rit krijgen.''

Overleg

Alle hoop van de betrokkenen is gevestigd op volgende week, dinsdag 12 juni. Dan is er een ambtelijk overleg van de betrokken gemeentes (Zutphen, Brummen, Bronckhorst, Voorst en Lochem) en wordt het inspectierapport besproken. Maar de burgemeester van Zutphen wil de hoge verwachtingen van dat overleg gelijk temperen wat betreft een mogelijke doorstart. ,,Wij hebben bestuurlijk een besluit genomen. Ik zie het er niet van komen dat we weer gebruik van de zorgboerderij gaan maken. Daar wil ik heel duidelijk over zijn.''