‘Het neerstortende oorlogsvliegtuig naast mijn huis in Eefde krijg ik niet meer van mijn netvlies’

Jouw regionieuws gemist? Gemist? Wonen boven opgebaarde mensen in Apeldoorn en celstraf­fen geëist tegen biersjoeme­laars uit Nijkerk

10:00 Het verhaal over het Apeldoornse gezin dat boven opgebaarde mensen woonde was afgelopen week één van de opmerkelijkste berichten van afgelopen week. Maar er gebeurde veel meer opvallends afgelopen week in Oost-Nederland. Een overzicht van de meest opvallende berichten van deze week: