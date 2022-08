Hetty Zandberg uit Warnsveld krijgt lintje voor haar vrijwilligerswerk

Weer arrestant overleden: verwarde man (37) onwel in politieau­to Eerbeek

Een 37-jarige man uit de gemeente Brummen is vanmiddag onwel geworden in een politieauto nadat hij was gearresteerd. Hij is vlak daarna in het ziekenhuis overleden. Vanmiddag is ook al een man uit Hengelo (O) overleden in het ziekenhuis, nadat hij vorige week onwel werd na zijn aanhouding door de politie. Deze Marcus was ook 37 jaar oud.

25 augustus